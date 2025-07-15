Наумов об отсутствии трансферов в защиту у «Локо»: «Леонченко — очень слабый директор. Не может скоординировать работу»

«К сожалению, в “Локомотиве” на сегодня очень слабый директор. Он не может скоординировать этот вопрос. Отсюда и все неурядицы. Считаю, до тех пор пока Леонченко будет работать в “Локомотиве”, все так и останется: то там дефицит, то здесь.