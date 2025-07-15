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Вальверде провел больше всех времени на поле в минувшем сезоне — 6116 минут. Бруну — 2-й, Меньян — 3-й

Хавбек «Реала» принял участие в 72 играх за клуб и сборную Уругвая, проведя на поле в общей сложности 6116 минут.

Источник: Спортс"

Второе место занял хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш — 5796 минут в 66 матчах, третье — вратарь «Милана» и сборной Франции Майк Меньян — 5624 (63).

В топ-5 также входят хавбек «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих (5529 минут в 64 матчах) и защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол (5459 в 64).

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