Вальверде провел больше всех времени на поле в минувшем сезоне — 6116 минут. Бруну — 2-й, Меньян — 3-й

Второе место занял хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш — 5796 минут в 66 матчах, третье — вратарь «Милана» и сборной Франции Майк Меньян — 5624 (63).
В топ-5 также входят хавбек «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих (5529 минут в 64 матчах) и защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол (5459 в 64).
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