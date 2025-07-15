Радимов о «Спартаке» в межсезонье: «Без пропущенного мяча не уходит с поля, ошибки прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать»

Махачкала точно сильнее, чем «Спартак» Суботица. Она может доставить неприятности. У них ушли лидеры — это проблема. Но команда будет физически готова на пять баллов, самоотдача будет максимальная, играть она будет на контратаках. «Спартаку» это будет не очень комфортно«, — сказал бывший футболист “Зенита”.