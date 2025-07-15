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Радимов о «Спартаке» в межсезонье: «Без пропущенного мяча не уходит с поля, ошибки прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать»

В стартовом туре нового чемпионата России «Спартак» примет махачкалинское «Динамо» 19 июля.

Источник: Спортс"

«У меня складывается впечатление, что “Спартак” без пропущенного мяча не уходит с поля. Ошибки в обороне прям очевидны. Крайние защитники плохо играют в отборе, не всегда опорные успевают страховать.

Махачкала точно сильнее, чем «Спартак» Суботица. Она может доставить неприятности. У них ушли лидеры — это проблема. Но команда будет физически готова на пять баллов, самоотдача будет максимальная, играть она будет на контратаках. «Спартаку» это будет не очень комфортно«, — сказал бывший футболист “Зенита”.