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Сын Роналду о том, что Ямаль сейчас «лучше португальца»: «Ламин очень хорош, но он еще ничего не выиграл»

Криштиану Роналду-младший принял участие в трансляции стримера Ракаи, который высказал мнение, что 18-летний вингер «Барселоны» в данный момент лучше 40-летнего нападающего «Аль-Насра».

Источник: Спортс"

«Прямо сейчас, да? Ладно, но Ламин еще ничего не выиграл. Он очень хорош, но он еще ничего не выиграл», — сказал 15-летний Криштиану.

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