Фрейша о критике Ямаля за вечеринку: «Помните, что говорили о Месси на протяжении 15 лет? Теперь то же самое делают с Ламином. Их лай — лучшая мотивация выигрывать титулы»

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.
"Помните, что они пытались сделать с Месси на протяжении 15 лет? И что они о нем говорили? Ну, теперь они делают то же самое с Ламином.
Нет лучшей мотивации продолжать выигрывать титулы, чем их лай ???❤ «- написал бывший директор “Барселоны”.
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше