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Саа о Роналду: «Он посол футбола в Саудовской Аравии и заслуживает получать миллиард в неделю. В “МЮ” есть игроки, которые в 25 ведут себя как 40-летние — с Криштиану все наоборот»

Ранее Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Сообщалось, что португалец будет получать от 180 до 200 миллионов евро за сезон с учетом зарплаты, дохода от имиджевых прав и маркетинговых доходов, а также стал владельцем доли в клубе.

Источник: Спортс"

"Криштиану Роналду — посол футбола в Саудовской Аравии, он привлек туда очень много высококлассных молодых игроков. Роналду заслуживает своего нового контракта, потому что даже в своем возрасте он остается на вершине, что доказал в последних матчах. Это потрясающее достижение, и он заслуживает своего нового контракта, он, вероятно, заслуживает миллиарда фунтов в неделю за то, что он сделал для футбола в обществе.

Ему 40 лет, но он старается так, как будто ему 25, с присущей ему страстью, это невероятно. Он оставил наследие на Ближнем Востоке и во всем мире, он заслуживает контракта больше, чем любой другой игрок в мире, ни один спортсмен не добился этого. Он понимает влияние своего имени, и я очень уважаю то, что он сделал, и то, что он делает сейчас, и то, чего он пытается достичь.

Он все еще хочет быть в лучшей форме, и то, что он делает в его возрасте, невероятно. В «Манчестер Юнайтед» есть игроки, которым по 25, а они ведут себя так, будто им по 40, а он их полная противоположность«, — сказал экс-форвард “МЮ” в интервью BoyleSports.

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