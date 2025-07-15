Саа о Роналду: «Он посол футбола в Саудовской Аравии и заслуживает получать миллиард в неделю. В “МЮ” есть игроки, которые в 25 ведут себя как 40-летние — с Криштиану все наоборот»

Ему 40 лет, но он старается так, как будто ему 25, с присущей ему страстью, это невероятно. Он оставил наследие на Ближнем Востоке и во всем мире, он заслуживает контракта больше, чем любой другой игрок в мире, ни один спортсмен не добился этого. Он понимает влияние своего имени, и я очень уважаю то, что он сделал, и то, что он делает сейчас, и то, чего он пытается достичь.