Палмер с семьей после КЧМ посетили Сент-Киттс. На острове родился дедушка хавбека «Челси»

The Standard сообщает, что в аэропорту по прибытии Палмера встретили заместитель премьер-министра Сент-Киттса и Невиса Джеффри Хэнли и министр туризма Марша Хендерсон вместе с группой местных артистов.
«Поездка на Сент-Киттс после победы на клубном чемпионате мира стала для меня по-настоящему особенной. Именно здесь зародилась любовь моего деда к футболу. Мне не терпится исследовать горы, тропические леса и море, а также попробовать местную кухню», — сказал Палмер.
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