Палмер с семьей после КЧМ посетили Сент-Киттс. На острове родился дедушка хавбека «Челси»

«Поездка на Сент-Киттс после победы на клубном чемпионате мира стала для меня по-настоящему особенной. Именно здесь зародилась любовь моего деда к футболу. Мне не терпится исследовать горы, тропические леса и море, а также попробовать местную кухню», — сказал Палмер.