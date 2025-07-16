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Палмер с семьей после КЧМ посетили Сент-Киттс. На острове родился дедушка хавбека «Челси»

После клубного чемпионата мира, в финале которого «Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0) Палмер и его семья посетили остров Сент-Киттс, где родился дедушка полузащитника «Челси» Стерри Палмер.

Источник: Спортс"

The Standard сообщает, что в аэропорту по прибытии Палмера встретили заместитель премьер-министра Сент-Киттса и Невиса Джеффри Хэнли и министр туризма Марша Хендерсон вместе с группой местных артистов.

«Поездка на Сент-Киттс после победы на клубном чемпионате мира стала для меня по-настоящему особенной. Именно здесь зародилась любовь моего деда к футболу. Мне не терпится исследовать горы, тропические леса и море, а также попробовать местную кухню», — сказал Палмер.

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