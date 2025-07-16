«Челси» может получить на 100 млн фунтов больше от спонсоров благодаря победе в клубном ЧМ. Переговоры ведутся с 7−10 брендами (The Telegraph)

Как сообщает The Telegraph, этот успех открыл дорогу к новому контракту с титульным спонсором на футболке, который может принести лондонцам на 100 миллионов фунтов больше по сравнению с предложениями, от которых они отказались год назад.
Также сообщается, что игроки «Челси» получат премии за победу — около 350 000 фунтов на каждого игрока.
Год назад «Челси» вел переговоры с двумя компаниями, готовыми платить примерно 40 млн фунтов в год за размещение логотипа на футболках клуба, но тогда в клубе решили подождать.
Теперь ожидается, что сделка может обойтись в 60 млн фунтов в год, а переговоры ведутся уже с 7−10 крупными мировыми брендами.
«Если бы “Челси” согласился на сделку в прошлом году, клуб потерял бы до 100 миллионов фунтов. Теперь же, с выходом в ЛЧ и победой на КЧМ, переговорная позиция у клуба куда сильнее», — сообщил источник.