«МЮ» ведет переговоры по Эми Мартинесу. Аморим ценит лидерские качества голкипера (TyC Sports)

Сообщается, что в подписании Мартинеса заинтересован Рубен Аморим, поскольку главный тренер «МЮ» ценит лидерские качества аргентинца.
В прошедшем сезоне Эмилиано провел 37 матчей в АПЛ, 9 из них — на ноль. С полной статистикой 32-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.
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