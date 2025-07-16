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«Интер» рассматривает трансфер Пальиньи. «Бавария» потребует 25−30 млн евро за опорника Португалии

Миланский клуб рассматривает переход 30-летнего игрока сборной Португалии в это межсезонье.

Источник: Спортс"

По данным Sport Bild, мюнхенцы готовы продать Пальинью за 25−30 млн евро.

Год назад «Бавария» купила футболиста у «Фулхэма» за 51 млн. Его контракт рассчитан до июня 2028 года.

В минувшем сезоне Пальинья провел за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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