«Соболев отправляет судью на три буквы, нехватка скорости. Я написал: с ним в атаке ничего не светит». Мовсесьян об отказе ЦСКА от форварда

— По условиям вроде договорились. Но я в отчете написал: в еврокубках — где ЦСКА тогда постоянно играл — с Соболевым в атаке ничего не светит. Дело в нехватке скорости, важной для ЦСКА против топ-команд — вспомните победу над «Ман Сити», которую нам добыл Думбия. И насчет характера тоже предостерег.