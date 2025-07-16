Кирьяков о мотивации «Зенита»: «Делает все для золотых медалей — переносит 100-летие и не жалеет денег, чтобы усилиться. Но по интриге чемпионат будет посильнее, чем предыдущий»

Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам — все было сложно. Конкуренты подтягиваются, «Динамо» с назначением Карпина дает всем это понять. И игры товарищеские говорят о том, что «Динамо» будет серьезно настроено, чтобы дать бой не только «Зениту», но и «Краснодару».