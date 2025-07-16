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Кирьяков о мотивации «Зенита»: «Делает все для золотых медалей — переносит 100-летие и не жалеет денег, чтобы усилиться. Но по интриге чемпионат будет посильнее, чем предыдущий»

«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться.

Источник: Sports

«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться. В «Зените» все делают, чтобы в следующем чемпионате вернуть себе золотые медали.

Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам — все было сложно. Конкуренты подтягиваются, «Динамо» с назначением Карпина дает всем это понять. И игры товарищеские говорят о том, что «Динамо» будет серьезно настроено, чтобы дать бой не только «Зениту», но и «Краснодару».

Посмотрим, что будет со «Спартаком». В этом плане есть определенные сомнения. Думаю, «Локомотив» не выдержит. По заключительной части чемпионата видно, что они не перенесут настроя, чтобы хотя бы влезть и побороться за тройку. Думаю, ЦСКА с новым тренером составит конкуренцию.

Нас ждет интересная борьба. В плане интриги предстоящий чемпионат будет посильнее, чем предыдущий", — сказал бывший нападающий сборной России.