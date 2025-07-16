Саудовский «Аль-Ахли» готов предложить 30 млн евро за Гонсалеса. «Ювентус» не прочь продать вингера Аргентины

Также «Аль-Ахли» готов предоставить Гонсалесу более высокую зарплату — в Турине он зарабатывает 3,6 млн евро в год.
«Ювентус», в свою очередь, не прочь продать футболиста, чтобы поправить финансовые дела.
В 38 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Гонсалеса 5 голов и 4 ассиста.
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