«В нашем футболе многих можно посадить, если копнуть поглубже. Зачем было так наказывать “Торпедо”?» Чухлов об исключении клуба из РПЛ

Я понимаю, что если копнуть поглубже в наш футбол, там многих можно привлечь и посадить. И судей, и агентов, и посредников, и директоров клубов. Наши органы вполне так могут сделать, поверьте. Но смысл? И «Торпедо» с этой точки зрения неправильно наказали.