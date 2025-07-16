Сычев об Угальде и Барко: «Лучшая атакующая связка в РПЛ. Их уход стал бы огромной потерей для “Спартака”

«Конечно, если их уход станет фактом и их не будет в “Спартаке”, то это, безусловно, будет огромной потерей для команды. Потому что эта связка, мне кажется, лучшая атакующая в чемпионате. По моему мнению, как бывшего нападающего, это настоящие бомбардиры, они создавали моменты друг для друга. Для команды это будет большая потеря.