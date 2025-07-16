«Барса» хочет расстаться с Пау Виктором, Пеньей и Ромеу до начала турне по Азии

В течение недели каталонцы хотят расторгнуть соглашения с хавбеком Ориолем Ромеу и вратарем Иньяки Пеньей, а также продать форварда Пау Виктора.
У Ромеу и Пеньи еще год действуют контракты, и в случае досрочного расторжения они получат часть оставшейся зарплаты. На полузащитника претендуют клубы Ла Лиги, в том числе «Жирона», где Ромеу выступал на правах аренды в прошлом сезоне, сообщает Diario Sport.
У Пеньи есть предложения от зарубежных клубов, но голкипер хотел бы остаться в Примере.
Виктора «Барса» готова продать за 10 млн евро или половину прав — за 5 млн с опцией обратного выкупа. По данным источника, не исключено, что нападающий все же поедет в турне с командой, но его будущее, в любом случае, под вопросом.