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«Пари НН» и Боженов расторгли контракт. РФС проверял возможные ставки защитника полгода назад

Стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Договор 24-летнего игрока с нижегородцами был рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Спортс"

Боженов выступал за «Пари НН» с 2023 года, проведя в общей сложности 24 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В декабре 2024 года РФС проверял возможные ставки Боженова, направив запросы в букмекерские конторы.