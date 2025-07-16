«Ливерпуль» рассматривает Уоткинса, Осимхена, Экитике, Родриго и Висса на случай срыва трансфера Исака (Daily Mail)

По данным источника, «Ливерпуль» также следит за ситуацией с вингером Родриго, который может покинуть «Реал».
Кроме того, в сфере интересов «красных» находится Маркус Рэшфорд, но переговоры по форварду «Манчестер Юнайтед» пока безуспешны.
Ожидается, что помимо Нуньеса «Ливерпуль» планирует продать 22-летних хавбеков Харви Эллиотта и Тайлера Мортона.
«Ливерпуль» может предложить «Ньюкаслу» 130 млн фунтов за Исака (The Times).
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше