Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:00
Ауда
:
Ларн
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.90
П2
4.74
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брейдаблик
5
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Будучност
2
:
Ноа
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
2
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шкендия
2
:
ТНС
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дифферданж
2
:
Дрита
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 11:10
Хамрун Спартанс
2
:
Жальгирис В
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Милсами
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мальме
3
:
Иберия 1999
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
РФШ
1
:
Левадия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линколн
1
:
Викингур Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
2
:
Олимпия Л
0
П1
X
П2

«Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Ему уже пофиг на футбол, деньги капают — все хорошо». Попов о форварде «Зенита»

"Соболеву стало чуть тяжело. Он решил покатиться по жизни Колобком, он не хочет упираться. Деньги капают — все хорошо. Любит он в компьютерные игры играть и будет это делать. Футбол ему уже приелся.

Источник: Sports

Это мышление не очень дальновидного и не очень грамотного человека. Он считает, что он поймал Бога за бороду, думает, что ему все дозволено. Видимо, образование слабое у человека. Мне жаль его в этом плане.

Ему уже пoфиг на футбол. Он столько заработал, что просто положив деньги в банк, он уже будет зарабатывать в год по 60 миллионов на процентах. Конечно, ему уже ничего не надо в этой жизни, все у него хорошо.

Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Это будет его выбор. Его нельзя будет за это винить. Он своим трудом заработал деньги, поэтому может делать все, что хочет«, — сказал экс-игрок “Рубина”.

Контракт 28-летнего Соболева с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.