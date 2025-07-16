«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»

Но также стоит признать, что зарплаты у арбитров РПЛ небольшие, если сравнивать с футболистами, а на это все выделяет деньги государство. Футболистам из бюджета платят невероятные суммы, а судьи получают примерно 200 тысяч рублей за матч. Возможно, если бы зарплаты у них были больше, то и взяток судьи не брали бы", — сказал бывший футболист ЦСКА.