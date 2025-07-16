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«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»

Сообщалось, что Валерий Скородумов, занимавший должность гендиректора «Торпедо», назвал правоохранительным органам фамилии 12 арбитров, получивших от него деньги «для влияния на результаты матчей команды».

Источник: Спортс"

«Да, идет скандал с “Торпедо”… Но на работу судей это, как мне кажется, не повлияет. Теперь они еще больше будут бояться ошибиться. Ошибка — сразу заподозрят во взятке. Что делать?

А что можно сделать, кроме как проверять на полиграфе и подписывать, например, хартию честной игры? Ну и работать с судьями нужно, следует лучше их обучать…

Но также стоит признать, что зарплаты у арбитров РПЛ небольшие, если сравнивать с футболистами, а на это все выделяет деньги государство. Футболистам из бюджета платят невероятные суммы, а судьи получают примерно 200 тысяч рублей за матч. Возможно, если бы зарплаты у них были больше, то и взяток судьи не брали бы", — сказал бывший футболист ЦСКА.