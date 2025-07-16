Шумахов о желании Агаларова побить рекорд Дзюбы: «С тренировками или только с официальными играми?»

— Думаю, у него [Агаларова] есть потенциал стать большим форвардом для российского футбола. Но у него чуть‑чуть другие качества, сравнивая с тем же Тюкавиным. И антропометрия чуть‑чуть другая. Хотя при должном отношении, если сам будет хорошо мотивирован, может стать одним из лучших нападающих в России.