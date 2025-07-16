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Шумахов о желании Агаларова побить рекорд Дзюбы: «С тренировками или только с официальными играми?»

— Думаю, у него [Агаларова] есть потенциал стать большим форвардом для российского футбола. Но у него чуть‑чуть другие качества, сравнивая с тем же Тюкавиным. И антропометрия чуть‑чуть другая. Хотя при должном отношении, если сам будет хорошо мотивирован, может стать одним из лучших нападающих в России.

Источник: Спортс"

— Читал твое высказывание, что ты был шокирован, когда он сказал о намерении побить рекорд Дзюбы. В команде спрашивали, как Гамид собирается это сделать?

— Когда я только услышал об этом, спросил у него: «Имел в виду с тренировками и двусторонками или только с официальными играми?» (смеется). Конечно, времени у Гамида еще много, но и Дзюба играет еще, — сказал защитник махачкалинского «Динамо».

Форвард «Акрона» Дзюба 9 марта забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя рекорд Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 240 мячей.

25-летний форвард махачкалинского «Динамо» Агаларов в 25 матчах прошлого сезона РПЛ забил 7 голов. Его полная статистика — здесь.

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