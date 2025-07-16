Черчесов о реформе КЧМ: «Надо уменьшать число команд в 2 или даже в 3 раза. “Барса” и “Ливерпуль”, возможно, обрадовались, что их не было»

ФИФА — мощнейшая организация. Дадим все взвесить и оставим им этот вопрос на откуп. Сведут дебет с кредитом, получат бумаги на стол и не будут делать хорошую мину при плохой игре. Возможно, и согласятся с мнением Клоппа, который это высказал не в форме претензии, а скорее в информативном плане.