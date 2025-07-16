Агент Тюкавина считает, что форвард мог бы играть за «Барсу»: «По таланту — да. Дай бог, чтобы Костя вернулся еще сильнее, чем до травмы»

А по поводу говорить, кто и где мог бы играть, то в свое время у меня была такая шутка, что у нас половина футболистов играет в сборной России, а другая — в пивной рассказывает, как они играли за сборную. Поэтому надо доказывать здесь и сейчас. Дай бог, чтобы Костя вернулся еще сильнее, чем до травмы, тогда будет все нормально", — сказал Алексей Сафонов.