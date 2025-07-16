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Де Поль перейдет в «Интер Майами» Месси и подпишет 4-летний контракт. «Атлетико» принял предложение клуба МЛС

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» принял предложение клуба из Флориды. Сделка почти завершена, и в данный момент стороны обсуждают финальные детали соглашения.

Источник: Спортс"

Де Поль подпишет с «Интер Майами» контракт на 4 года.

Аргентинский полузащитник выступает за «Атлетико» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 5 передач. Подробную статистику Де Поля можно найти здесь.