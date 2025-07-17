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Мостовой о Слуцком: «Случайно попал в футбол и устраивает жизнь за счет футбольных людей — у нас его раскусили. Потом задают вопрос, почему не тренируем — а если не ходим на задних л

Российский специалист продлил соглашение с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года. Тренер начал работу с китайским клубом в 2024 году и в первом сезоне стал вторым в чемпионате Китая.

Источник: Спортс"

Бывший полузащитник «Спартака» ответил на вопрос, почему в Китае доверяют Слуцкому, а сам экс-футболист его регулярно критикует.

"Ну и что? А что здесь такого? А что, есть люди, которых ругают и они ничего не делают? Тем более я Слуцкого не ругаю.

Я просто говорю, что это человек, который случайно попал в футбол. За счет футбольных людей, за счет футбола себе жизнь устраивает. А что, это не так? Правда? Правда. Он в футбол всю жизнь не играл.

Хорошо, что у нас его раскусили хоть, что здесь он не подписывает ничего. Уже хорошо. А в Китае пускай что хочет, то и делает. Правда, он и так здесь себе жизнь устроил.

Только вдумайтесь, люди, которые не играют в футбол, за счет футбола устраивают себе жизнь — маразм какой-то!".

А потом нам задают вопрос, а почему мы не тренируем, а почему мы не в футболе, а почему, а как? Так, а если мы не ходим на задних лапках?" — сказал Александр Мостовой.