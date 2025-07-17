Прокуратура проводит проверку выплат Мбаппе полицейским, охранявшим сборную Франции на ЧМ-2022. Форвард перевел 180 тысяч евро

Четыре офицера получили чеки на 30 000 евро, выписанные в июне 2023 года с использованием банковского счета Мбаппе. Пятый полицейский — командир, руководивший остальными сотрудниками, получил 60 300 евро.
В прокуратуре Парижа подтвердили, что начали расследование «после отчета Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам, датированного июлем 2024 года, в котором сообщалось о нетипичных финансовых транзакциях, в которых участвовали 5 сотрудников полиции и 3 агента частной службы безопасности».
«Расследования, касающиеся финансовых операций, которые по своей сути являются сложными, проводятся для того, чтобы охарактеризовать совершение возможных уголовных преступлений и при необходимости установить виновных», — заявили в прокуратуре.