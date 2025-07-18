Рамос — покидающему «Реал» Васкесу: «Ты пришел ребенком, а уходишь женатым, с тремя детьми и 23 титулами. Ты являешься примером как личность и спортсмен для всех мадридиста»

Мы были партнерами по команде, мы были братьями, мы были близкими людьми и никогда не уставали смеяться и, прежде всего, побеждать вместе. Спасибо за все, что ты дал «Реалу». Гордись этим, потому что это потрясающе, и ты уже знаешь, что я от всего сердца желаю тебе всего наилучшего в будущем.