ХИК вышел во 2-й раунд квалификации Лиги конференций, победив фарерский «Рунавик» 5:0 после поражения 0:4 в первом матче

Однако ХИК пробился в следующий раунд, победив 5:0 в ответной встрече. Финны забили 4-й гол на 4-й добавленной ко второму тайму минуте и тем самым перевели игру в дополнительное время.
Сантери Хостикка забил победный мяч на 93-й минуте.
Финский клуб встречался с «Рунавиком» в 1-м квалификационном раунде турнира. В первом матче команда с Фарерских островов одержала победу со счетом 4:0.
Однако ХИК пробился в следующий раунд, победив 5:0 в ответной встрече. Финны забили 4-й гол на 4-й добавленной ко второму тайму минуте и тем самым перевели игру в дополнительное время.
Сантери Хостикка забил победный мяч на 93-й минуте.