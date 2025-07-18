«Рома» предложила «Фламенго» 25 млн евро за Уэсли

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара надеется, что бразильцы согласятся продать игрока на таких условиях.
В сезоне-2025 Уэсли провел 10 матчей в чемпионате Бразилии. Его статистику можно найти здесь.
Римский клуб устно предложил «Фламенго» около 25 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара надеется, что бразильцы согласятся продать игрока на таких условиях.
В сезоне-2025 Уэсли провел 10 матчей в чемпионате Бразилии. Его статистику можно найти здесь.