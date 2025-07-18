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«Рома» предложила «Фламенго» 25 млн евро за Уэсли

Римский клуб устно предложил «Фламенго» около 25 миллионов евро, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Источник: Спортс"

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара надеется, что бразильцы согласятся продать игрока на таких условиях.

В сезоне-2025 Уэсли провел 10 матчей в чемпионате Бразилии. Его статистику можно найти здесь.