Челестини о резервах ЦСКА для усиления игры: «Эффективность форвардов. Если нападающие забивают по 10 голов за сезон, можно будет решать самые высокие задачи»

В то же время должен сказать, что результативность защитников не может быть основополагающей базой, позволяющей команде претендовать на титулы. Очень важно, чтобы эффективность у чужих ворот демонстрировали нападающие и полузащитники. К примеру, есть хавбеки, забивающие по 10−12 голов за сезон, и это очень помогает командам, за которые они выступают. Не говорю уже о форвардах — именно их результативность является определяющим фактором, помогающим регулярно выигрывать матчи.