«Хакими заслужил “Золотой мяч”. Он незауряден, стабилен и выделяется во всех матчах». Ренар о защитнике «ПСЖ»

«Хакими — один из лучших игроков в мире на сегодняшний день. На мой взгляд, он заслужил “Золотой мяч” в этом сезоне. Он незауряден, стабилен и выделяется во всех матчах», — сказал тренер сборной Саудовской Аравии о защитнике «ПСЖ».