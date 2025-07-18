«Галицкий приезжал на матчи “Локо” на сборах. Ему любопытно смотреть за игрой команды». Нагорных о популярности клуба и развитии молодых игроков

Болельщикам интересен текущий подход клуба. Нам говорят, что им лучше смотреть, как развивается Пиняев, чем как игрок, чью фамилию не успевают запомнить. Парень из Саратова или Подмосковья, если имеет задатки, может стать большой звездой в российском футболе. Но этим надо заниматься, а не бояться. К сожалению, у нас мало клубов, кто это делает«, — сказал председатель совета директоров “Локомотива”.