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«Галицкий приезжал на матчи “Локо” на сборах. Ему любопытно смотреть за игрой команды». Нагорных о популярности клуба и развитии молодых игроков

«Многие люди в разных регионах страны, болеющие за разные клубы, говорили мне, что смотрят матчи “Локомотива”. Им интересна игра команды, как развиваются молодые игроки. Тот же [владелец “Краснодара”] Сергей Николаевич Галицкий на сборах в ОАЭ приезжал на матчи “Локомотива”, мы с ним общались.

Источник: Спортс"

«Многие люди в разных регионах страны, болеющие за разные клубы, говорили мне, что смотрят матчи “Локомотива”. Им интересна игра команды, как развиваются молодые игроки. Тот же [владелец “Краснодара”] Сергей Николаевич Галицкий на сборах в ОАЭ приезжал на матчи “Локомотива”, мы с ним общались. Он говорил, что ему любопытно смотреть за игрой нашей команды.

Болельщикам интересен текущий подход клуба. Нам говорят, что им лучше смотреть, как развивается Пиняев, чем как игрок, чью фамилию не успевают запомнить. Парень из Саратова или Подмосковья, если имеет задатки, может стать большой звездой в российском футболе. Но этим надо заниматься, а не бояться. К сожалению, у нас мало клубов, кто это делает«, — сказал председатель совета директоров “Локомотива”.