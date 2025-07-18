«МЮ» — лидер по числу арестованных фанатов (121) в прошлом сезоне АПЛ. «Ман Сити» — 2-й (94), «Челси» — 4-й, «Ливерпуль» — 7-й

Второе место по этому показателю занимает «Манчестер Сити» — 94 фаната, третье — «Вест Хэм» (77).
В топ-10 также входят «Челси» (76 болельщиков), «Астон Вилла» (71), «Эвертон» (56), «Ливерпуль» (45), «Арсенал» (42), «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» (по 41).
Меньше всех в прошлом сезоне арестовывали фанатов «Борнмута» — 7.
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