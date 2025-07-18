Колыванов о «Динамо»: «Карпин — амбициозный тренер, умеющий решать задачи. Если наладят игру в обороне, более удачный сезон должен получиться»

— Будет интересный матч «Балтики» с «Динамо». «Балтика» замечательно закончила тот сезон. Карпин — амбициозный тренер, который умеет решать определенные задачи. Если «Динамо» наладит игру в обороне, то в этом году, наверное, более удачный сезон должен получиться, чем предыдущий.