Колыванов о «Динамо»: «Карпин — амбициозный тренер, умеющий решать задачи. Если наладят игру в обороне, более удачный сезон должен получиться»

— Будет интересный матч «Балтики» с «Динамо». «Балтика» замечательно закончила тот сезон. Карпин — амбициозный тренер, который умеет решать определенные задачи. Если «Динамо» наладит игру в обороне, то в этом году, наверное, более удачный сезон должен получиться, чем предыдущий.
— За что «Динамо» будет бороться?
— Как и остальные команды, которые находятся в первой пятерке: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Зенит» — все будут стараться бороться за чемпионство, но «Зенит» среди всех команд выделяется, — сказал бывший нападающий сборной России.