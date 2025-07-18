Мостовой о «Зените»: «Должен собраться, у них есть все для чемпионства. Остальные будут преследовать, догонять, возможно, обгонять»

А «Спартак» в обойме никого не потерял, состав остался тем же, что и до зимней паузы. Вспомните, как перед зимней паузой все кричали, что красно‑белые — главные претенденты на золото. То же самое можно сказать и про «Краснодар», у них состав остался тем же, который смог завоевать золото.