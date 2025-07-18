Отец Виртца о реакции Хенесса на переход хавбека в «Ливерпуль»: «Он не скрывал разочарования. Ули помог с операцией, когда Флориан порвал “кресты” в 2022-м»

«Ситуация с “Баварией” осложнялась тем, что Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге (руководители мюнхенского клуба — Спортс») предпринимали невероятные усилия и четко анализировали игровые возможности [Флориана].
Я с глубочайшим уважением отношусь к Хенессу и его регалиям. Когда в 2022 году Флориан порвал «кресты», он быстро и бескорыстно помог нам организовать операцию в Инсбруке. И мы по-прежнему благодарны ему за это. Именно поэтому последний телефонный разговор с Хенессом дался мне крайне тяжело".
О реакции Хенесса на переход Виртца в «Ливерпуль».
«Мы разговаривали с ним и раньше, и он был объективным и справедливым как никогда. Но, конечно, он не смог скрыть разочарования. В конце концов, он лично упорно работал над тем, чтобы оформить трансфер», — сказал Ханс-Йоахим Виртц, агент полузащитника, в интервью Spiegel.