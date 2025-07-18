Наумов о «Локо»: «Отступать некуда. Шанс в осенней части РПЛ может быть для Галактионова последним — ему оказали доверие»

Красно‑зеленым отступать некуда, Галактионов прекрасно понимает, что ему дали еще один шанс, оказали доверие, и он сейчас должен очень активно играть и с первых туров показать, что подготовил команду. Потому что этот шанс в осенней части чемпионата может быть для Галактионова последним, и в случае неудачи задумаются о приглашении нового тренера.