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Наумов о «Локо»: «Отступать некуда. Шанс в осенней части РПЛ может быть для Галактионова последним — ему оказали доверие»

Под руководством тренера «Локомотив» занял в прошлом чемпионате РПЛ 6-е место.

Источник: Спортс"

«Игра с “Сочи” ожидается достаточно интересная. Думаю, в стартовом матче сезона “Локомотив” должен в полной мере проявить себя и выиграть. “Локомотив” победит 2:0.

Красно‑зеленым отступать некуда, Галактионов прекрасно понимает, что ему дали еще один шанс, оказали доверие, и он сейчас должен очень активно играть и с первых туров показать, что подготовил команду. Потому что этот шанс в осенней части чемпионата может быть для Галактионова последним, и в случае неудачи задумаются о приглашении нового тренера.

Поэтому «Локомотив» будет сильно мотивирован, состав у него сильнее, чем у «Сочи». Наверное, он должен выиграть«, — сказал бывший президент “Локомотива”.