Талалаев о «Динамо» при Карпине: «Качество состава повысилось. Изменения в прессинге — стали намного компактнее. Сильно прибавили в стандартах»

Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов, Осипенко, Сергеев — звезды для российского чемпионата. И стандартные положения — в этом компоненте «Динамо» очень сильно прибавило как в обороне, так и в атаке, — сказал тренер «Балтики».