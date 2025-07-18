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«Хочу сыграть с “Зенитом” и вынести его. Моя цель — занять первое место и выйти в РПЛ». Форвард «Челябинска» Эза о задачах

— Впервые в карьере тебе предстоит играть в России. Какой тебе представляется эта страна?

Источник: Спортс"

— Да, я впервые в России. Скажу честно: я мечтал играть здесь когда-нибудь сыграть. Раньше частенько смотрел матчи РПЛ.

Моя любимая команда — «Зенит», в ней играл мой кумир Артем Дзюба. Он классный форвард, много забивает и знает свое дело.

— Можно ли воспринимать предстоящий твой сезон как некое приключение в загадочной стране?

— Почему бы и нет? Это новый и интересный опыт.

Но у меня стоят и большие задачи.

Моя цель — занять первое место и вместе с ФК «Челябинск» выйти в Премьер-лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его, — сказал нападающий «Челябинска» Вильфрид Эза.