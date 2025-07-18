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«Аль-Наср» Роналду за 33 млн евро и бонусы покупает защитника «Фейеноорда» Ганцко

Клуб из Саудовской Аравии договорился с «Фейеноордом» о трансфере 27-летнего центрального защитника.

Источник: Спортс"

За переход словацкого футболиста выплатят 33 миллиона евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Давид Ганцко провел 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил 3 гола и сделал 1 передачу, в среднем он проводил 90 минут на поле.