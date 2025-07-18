Вальехо о Роналду и «Реале»: «После ухода Криштиану образовалась пустота, которую пришлось долго заполнять. Он был лидером на поле и за его пределами»

Он был лидером не только на поле, но и за его пределами. Я старался копировать некоторые из его повседневных привычек.
Он приходил в раздевалку заранее, [но] перед тренировкой делал не особо много физической работы. Дома он больше занимался силовыми упражнениями, но при этом отдавал приоритет работе на поле.
Он знал, когда нужно поднажать, а когда нет. В этом смысле он был очень профессионален«, — сказал бывший защитник “Реала”.
Роналду покинул мадридский клуб летом 2018 года после своего 13-го титула Лиги чемпионов. В сезоне-2018/19 «Мадрид» занял 3-е место в Ла Лиге, вылетел из Кубка Испании в полуфинале и проиграл в ⅛ финала ЛЧ.