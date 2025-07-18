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Овечкин присутствует на матче «Динамо» — «Балтика» в 1-м туре РПЛ

Игра проходит на «ВТБ Арене». Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил игру. До старта матча он ел чипсы, сидя на трибуне в шарфе с символикой «Динамо».

Напомним, Овечкин является воспитанником московского «Динамо».

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