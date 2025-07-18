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Куртуа за 4,5 млн евро продал особняк с 7 спальнями, 5 ванными и бассейном. Вратарь «Реала» осенью переедет в новый дом с собственным лесом, солнечными батареями и подземным гаражом

По данным El Confidencial, вратарь «Реала» осуществил продажу своего дома в престижном районе Лас Ломас, расположенном в Боадилья-дель-Монте недалеко от Мадрида.

Источник: Спортс"

Площадь трехэтажного здания составляет 875 квадратных метров, оно расположено на участке площадью 2500 квадратных метров. В доме семь спален, пять ванных комнат и бассейн.

Куртуа приобрел особняк 5 лет назад, теперь же он был продан другому спортсмену «элитного уровня». При этом отмечается, что бельгиец и его семья останутся в доме до октября, пока строится их новая недвижимость неподалеку.

Новый особняк будет иметь площадью 6000 квадратных метров и располагаться на участке площадью 15 000 квадратных метров.

По данным Forbes, будущий дом Куртуа отличается минималистичным дизайном, большими окнами и просторными террасами. Особняк будет состоять из трех этажей. В нем будет полукрытый цокольный этаж, а также подземный гараж для размещения коллекции автомобилей.

Кроме того, проект предполагает установку солнечных батарей и геотермальной системы кондиционирования воздуха. На территории участка расположены несколько бассейнов и собственный лес.