Куртуа за 4,5 млн евро продал особняк с 7 спальнями, 5 ванными и бассейном. Вратарь «Реала» осенью переедет в новый дом с собственным лесом, солнечными батареями и подземным гаражом

Площадь трехэтажного здания составляет 875 квадратных метров, оно расположено на участке площадью 2500 квадратных метров. В доме семь спален, пять ванных комнат и бассейн.
Куртуа приобрел особняк 5 лет назад, теперь же он был продан другому спортсмену «элитного уровня». При этом отмечается, что бельгиец и его семья останутся в доме до октября, пока строится их новая недвижимость неподалеку.
Новый особняк будет иметь площадью 6000 квадратных метров и располагаться на участке площадью 15 000 квадратных метров.
По данным Forbes, будущий дом Куртуа отличается минималистичным дизайном, большими окнами и просторными террасами. Особняк будет состоять из трех этажей. В нем будет полукрытый цокольный этаж, а также подземный гараж для размещения коллекции автомобилей.
Кроме того, проект предполагает установку солнечных батарей и геотермальной системы кондиционирования воздуха. На территории участка расположены несколько бассейнов и собственный лес.