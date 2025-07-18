Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Акрон
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.55
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.20
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
20:30
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.59
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ла Фиорита
2
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Партизан
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2

Кассано заявил, что Леау играет, «чтобы впечатлить девушек». Вингер «Милана» ответил: «Он так меня любит ?»

"Леау любит играть в футбол, чтобы впечатлить девушек. Он не делает этого ради клуба и своих партнеров по команде.

Источник: Спортс"

Он не заинтересован в победах«, — сказал экс-форвард “Милана” в программе “Viva el Futbol”.

Португалец ответил на высказывание Кассано в своем аккаунте в X.

Вингер опубликовал картинку с частью цитаты и написал: «Он так сильно меня любит», сопроводив пост тремя плачущими эмодзи.

Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «??».

Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.
Читать дальше