Кассано заявил, что Леау играет, «чтобы впечатлить девушек». Вингер «Милана» ответил: «Он так меня любит ?»

Он не заинтересован в победах«, — сказал экс-форвард “Милана” в программе “Viva el Futbol”.
Португалец ответил на высказывание Кассано в своем аккаунте в X.
Вингер опубликовал картинку с частью цитаты и написал: «Он так сильно меня любит», сопроводив пост тремя плачущими эмодзи.
Кассано о Леау: «Ему не хватает яиц. Глупый игрок, годится только для игры на счет 0:0». Рафаэл отреагировал: «??».
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