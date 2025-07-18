Черданцев, назвавший Челестини итальянцем: «Надо взять и #########. Начну сезон с глагола #######. Не о чем разговаривать, если люди, пишущие #####, не знают, что итальянский — государственный язык Швейц

А если люди, которые пишут ##### (фигню) в интернете, не знают, что итальянский язык — государственный язык Швейцарии. И что южный Кантон и Лугано, за которое этот самый тренер играл, когда был футболистом, это итальянский кантон, то тогда вообще не о чем разговаривать«, — сказал комментатор “Матч ТВ” в интервью Сергею Егорову.