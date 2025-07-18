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Черданцев, назвавший Челестини итальянцем: «Надо взять и #########. Начну сезон с глагола #######. Не о чем разговаривать, если люди, пишущие #####, не знают, что итальянский — государственный язык Швейц

Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:0). Он назвал швейцарского тренера ЦСКА итальянцем.

Источник: Sports

"Привычка — не успел сезон начаться, надо взять ######### (прикопаться). Прямо с самого начала. ########, он опять перепутал. ####### (надоели)! Вот я, честно, начну сезон начну с глагола ####### (надоели)! Все, точка.

Значит, я на матче, наверное, пообщался с некоторым количеством людей, которые работают в ЦСКА. Наверное, они мне что-то рассказали. Наверное, мне рассказали, что он итальянец. Мало ли где он родился, но он итальянец.

А если люди, которые пишут ##### (фигню) в интернете, не знают, что итальянский язык — государственный язык Швейцарии. И что южный Кантон и Лугано, за которое этот самый тренер играл, когда был футболистом, это итальянский кантон, то тогда вообще не о чем разговаривать«, — сказал комментатор “Матч ТВ” в интервью Сергею Егорову.