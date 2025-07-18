Карпин про 1:1 с «Балтикой»: «Все в “Динамо” плохо сыграли. Если так атаковать, то будешь терять мяч и бегать назад. В обороне были индивидуальные ошибки»

— Прежде всего не получилось в атаке, то, что готовили, не получилось.
— Пропустили на 12‑й минуте. Из‑за чего это произошло?
— Обычно из‑за чего это происходит? Из‑за ошибок.
— Можете назвать первый тайм Фернандеса провальным?
— Да нет, если провальный, то у всей команды. Кого‑то выделять, что провалил тайм, неправильно. У кого‑то одного точно не провальный матч.
Если так атаковать, то не будешь ничего создавать, будешь терять мяч и бегать назад. То, что мы готовили, не получилось. Из‑за чего? Это я буду уже говорить игрокам.
— Иван Сергеев сегодня вышел в старте, но был совершенно незаметен. Это проблема Сергеева или всей команды?
— Кто‑то был чуть лучше, кто‑то чуть лучше, но глобально — все плохо сыграли.
— Хотя бы один позитивный момент?
— Нет, не вижу. По обороне ок, кроме некоторых индивидуальных ошибок, — сказал главный тренер "Динамо.