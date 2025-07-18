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Карпин про 1:1 с «Балтикой»: «Все в “Динамо” плохо сыграли. Если так атаковать, то будешь терять мяч и бегать назад. В обороне были индивидуальные ошибки»

Матч команд в 1-м туре Мир РПЛ закончился вничью (1:1).

Источник: Спортс"

— Прежде всего не получилось в атаке, то, что готовили, не получилось.

— Пропустили на 12‑й минуте. Из‑за чего это произошло?

— Обычно из‑за чего это происходит? Из‑за ошибок.

— Можете назвать первый тайм Фернандеса провальным?

— Да нет, если провальный, то у всей команды. Кого‑то выделять, что провалил тайм, неправильно. У кого‑то одного точно не провальный матч.

Если так атаковать, то не будешь ничего создавать, будешь терять мяч и бегать назад. То, что мы готовили, не получилось. Из‑за чего? Это я буду уже говорить игрокам.

— Иван Сергеев сегодня вышел в старте, но был совершенно незаметен. Это проблема Сергеева или всей команды?

— Кто‑то был чуть лучше, кто‑то чуть лучше, но глобально — все плохо сыграли.

— Хотя бы один позитивный момент?

— Нет, не вижу. По обороне ок, кроме некоторых индивидуальных ошибок, — сказал главный тренер "Динамо.