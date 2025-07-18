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Саусь, Пряхин, Скопинцев и Бителло — лучшие в матче «Динамо» — «Балтика» по возвратам мяча. Они набрали по 2 дополнительных очка

Лучшими по возвратам владения в матче московского «Динамо» с калининградской «Балтикой» стали игроки команды Андрея Талалаева.

Защитник Владислав Саусь совершил 8 возвратов, полузащитник Сергей Пряхин — 7. По обновленным правилам Фэнтези РПЛ это принесло обоим по 2 дополнительных очка (+1 дается за каждые 3 возврата).

В «Динамо» больше всех возвратов, по 6, сделали защитник Дмитрий Скопинцев и полузащитник Бителло.

Возвраты владения — действия игрока, благодаря которым его команда вернула контроль мяча. Как правило, это отбор или перехват, но также и другие действия, благодаря которым возвращен контроль над мячом. Важно, что возврат владения учитывается в ситуации, когда мяч после единоборства, перехвата или другого действия остается у команды. Например, не любой отбор записывается игроку как возврат владения, поскольку после отбора мяч может выйти в аут/за лицевую, им может завладеть другой игрок (тогда отбор будет записан одному, а возврат другому) и так далее.

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