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Генич выиграл у Бубнова спор на 3 тысячи рублей, поставив, что «Балтика» наберет хотя бы очко в первых двух турах — против «Динамо» и «Спартака»

Перед стартом сезона они поспорили насчет результатов «Балтики».

Генич был за то, что «Балтика» наберет хотя бы очко в первых двух турах — против «Динамо» и «Спартака». Бубнов был уверен, что калининградцы не возьмут ни одного балла.

В пятницу «Балтика» сыграла вничью 1:1 с «Динамо».