Генич выиграл у Бубнова спор на 3 тысячи рублей, поставив, что «Балтика» наберет хотя бы очко в первых двух турах — против «Динамо» и «Спартака»

Генич был за то, что «Балтика» наберет хотя бы очко в первых двух турах — против «Динамо» и «Спартака». Бубнов был уверен, что калининградцы не возьмут ни одного балла.
В пятницу «Балтика» сыграла вничью 1:1 с «Динамо».
Перед стартом сезона они поспорили насчет результатов «Балтики».
Генич был за то, что «Балтика» наберет хотя бы очко в первых двух турах — против «Динамо» и «Спартака». Бубнов был уверен, что калининградцы не возьмут ни одного балла.
В пятницу «Балтика» сыграла вничью 1:1 с «Динамо».