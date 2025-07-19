Талалаев про 1:1 с «Динамо»: «Многие хоронили нас еще до игры. Не могу сказать, что удовлетворены счетом»

«Хороший футбол. Качество всегда дает результат. Если бы перед игрой нам сказали, что в стартовом матче на “ВТБ Арене” со стомиллионной командой с усилениями, с Бителло, который может очень многое футболе, будет ничья, я бы, наверное, был доволен. Но то, как развивалась игра… Если взять моменты, то Осипенко [сыграл] головой в доигровке и в концовке тайма было два удара после подбора. Все остальное, я не помню, чтобы у “Динамо” было так мало моментов и в концовке прошлого сезона, и в товарищеских матчах.