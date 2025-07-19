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Талалаев про 1:1 с «Динамо»: «Многие хоронили нас еще до игры. Не могу сказать, что удовлетворены счетом»

Для «Балтики» этот матч — первый после возвращения в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«Хороший футбол. Качество всегда дает результат. Если бы перед игрой нам сказали, что в стартовом матче на “ВТБ Арене” со стомиллионной командой с усилениями, с Бителло, который может очень многое футболе, будет ничья, я бы, наверное, был доволен. Но то, как развивалась игра… Если взять моменты, то Осипенко [сыграл] головой в доигровке и в концовке тайма было два удара после подбора. Все остальное, я не помню, чтобы у “Динамо” было так мало моментов и в концовке прошлого сезона, и в товарищеских матчах.

Я удовлетворен, как действует моя команда без мяча. Мы настраивались на немного лояльное отношение к игрокам «Динамо» и очень строгое к нам, так и получилось. Мы сейчас просматривали момент, когда на линии находятся наш игрок и игрок «Динамо», который закрывает обзор вратарю. Тогда в следующих матчах хотелось бы, чтобы была последовательность и это всегда оставалось не вне игры, и чтобы гол засчитывали.

Начало положено. Спасибо болельщикам, которые поддержали, и тем, кто верил. Многие хоронили нас еще до игры. Я сказал, что мы играем просто, понятно, но при этом мы — команда.

Для первого матча РПЛ сыграли достаточно качественно. А качество, как правило, приносит результат. По результату могло было быть лучше, сказать, что удовлетворены счетом, я не могу. До игры многое было сказано про прессинг «Динамо», про игру в атаке. Но с игры я особо моментов вспомнить не смогу. А так, любой стандарт можно свистнуть, можно не свистнуть. Чуть больше получилось аутов и угловых у «Динамо», но такое вполне может быть. Поблагодарил ребят, но нам есть куда развиваться«, — сказал тренер “Балтики”.