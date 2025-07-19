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Вальехо о Беллингеме: «Реал» сказал мне, что Джуду нравится номер 5, который носил Зидан. Я был рад отдать его до нашей встречи, и еще охотнее — когда узнал его поближе"

«Помню, “Реал” подписал контракт с Джудом, и в клубе мне сказали, что ему нравится номер 5, который принадлежал Зидану.

Источник: Спортс"

Этого мне хватило, я ответил, что буду рад отдать ему 5-й номер. Минуту спустя Джуд прислал мне в личку длинное и очень эмоциональное сообщение на английском, Потом, во время предсезонки, он очень благодарил меня.

Он выглядит намного старше своих лет, у него очень правильный менталитет. Я был рад дать ему номер еще до встречи с ним, и еще охотнее — после того, как узнал его поближе«, — сказал бывший защитник “Мадрида”.

«Карвахаль — врожденный лидер. Вальверде — боец, он будет тащить за собой “Реал” еще много лет». Вальехо об игроках «Мадрида».