Вальехо о Беллингеме: «Реал» сказал мне, что Джуду нравится номер 5, который носил Зидан. Я был рад отдать его до нашей встречи, и еще охотнее — когда узнал его поближе"

Этого мне хватило, я ответил, что буду рад отдать ему 5-й номер. Минуту спустя Джуд прислал мне в личку длинное и очень эмоциональное сообщение на английском, Потом, во время предсезонки, он очень благодарил меня.
Он выглядит намного старше своих лет, у него очень правильный менталитет. Я был рад дать ему номер еще до встречи с ним, и еще охотнее — после того, как узнал его поближе«, — сказал бывший защитник “Мадрида”.
«Карвахаль — врожденный лидер. Вальверде — боец, он будет тащить за собой “Реал” еще много лет». Вальехо об игроках «Мадрида».